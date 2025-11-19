Jaime Martínez: "Sigo exigiendo a la APB varias bolsas de aparcamiento para el Paseo Marítimo de Palma"

Este miércoles el alcalde de Palma, Jaime Martínez, nos ha acompañado en un programa especial de 'Más de Uno Illes Balears' desde la plaza de Cort de la capital balear con motivo de la celebración de los 35 años de Onda Cero. Un programa en el que hemos conectado con todos los compañeros de Baleares, desplegados por diferentes puntos del archipiélago.

Respecto a la aprobación inicial de los presupuestos del Ayuntamiento de Palma, el alcalde de Palma ha defendido que es "una gran noticia para la ciudad de Palma porque tiene el mayor presupuesto de la historia y la menor deuda". Unas cuentas que han sacado adelante gracias a los votos de PP y Vox, y tras el rechazo de todas las enmiendas de la oposición. Sobre el transporte público, Jaime Martínez ha asegurado que "la gratuidad del transporte público para 2026 no sale gratis, pero hemos recuperado líneas y seguiremos trabajando para ampliar líneas y frecuencias".

Ante las críticas por las obras de remodelación de los empresarios y vecinos del Paseo Marítimo de Palma, el alcalde de la ciudad ha insistido que el Consistorio está "exigiendo a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) varias bolsas de aparcamiento". Además, el alcalde de Palma ha hablado sobre el encendido de luces previsto para este sábado en la plaza de España: "El cambio de ubicación es necesario porque lo primero es la seguridad".