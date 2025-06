Jaime Martínez: "En Palma se va a terminar con el alquiler turístico ilegal"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha pasado este miércoles por los micrófonos del programa 'Más de Uno Mallorca' con Elka Dimitrova. En una entrevista concedida a Onda Cero Mallorca, el alcalde ha avanzado que el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca firmarán la semana que viene un convenio para impulsar las inspecciones para luchar contra el alquiler turístico ilegal en la ciudad. Además, el alcalde de la capital balear ha sido muy contundente al asegurar que "en Palma se va a terminar con el alquiler turístico ilegal", aunque también ha solicitado la implicación del Gobierno central.

En otros asuntos, Jaime Martínez también ha valorado la ley de proyectos residenciales estratégicos del Govern, que previsiblemente se aprobará a principios de julio en el Parlament. Una norma con la que se pretende hacer frente a la crisis habitacional y que incluye la posible edificación en áreas de transición. Aunque ha insistido el alcalde de Palma en que "no se construirá en rústico", no ha cerrado la puerta a que el crecimiento de la ciudad se haga en otras zonas que no están calificadas como zonas urbanizables, a través de este tipo de "herramientas urbanísticas".

Respecto a la congestión de las carreteras en Palma, insiste el alcalde en que el principal problema es "el aumento poblacional de la ciudad en los últimos años". "La ciudad no tiene un problema turístico", en palabras del Jaime Martínez, que ha asegurado que la saturación demográfica es uno de los mayores retos del Consistorio. En este sentido, considera el alcalde que el Gobierno central debería compensar a los ciudadanos de Palma con una mayor financiación, ya que se ha comprometido a seguir bajando impuestos.