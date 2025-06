La izquierda activará todos los mecanismos para echar a Le Senne

LEER MÁS Le Senne rompe los retratos de represaliadas del franquismo en el debate para derogar la Ley de Memoria Democrática de Baleares

Los grupos de la izquierda activarán "todos los mecanismos" establecidos en el Reglamento del Parlament para echar al presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, después de conocer que será juzgado por un presunto delito de odio. Así lo ha señalado el portavoz socialista, Iago Negueruela, en declaraciones a los medios de comunicación este lunes, en las que ha apuntado que los grupos de la oposición se podrán de acuerdo para dar una respuesta unitaria, seguramente este miércoles.

Negueruela ha indicado que actuarán de inmediato, aunque hoy esperan a que sea Le Senne el que "dé un paso hacia atrás". "Una persona que se va a sentar mañana a presidir una institución con un juicio por delito de odio que cometió en esta institución", ha dicho.

Los grupos pedirán la activación del artículo 9 del reglamento del Parlament, que establece que los diputados deben quedar suspendidos en sus derechos y deberes una vez se dicte un auto firme de procesamiento o de apertura de juicio oral. Dicha suspensión requiere una mayoría absoluta en la Cámara.

Para el socialista, el PP debe "cambiar de actitud" y la presidenta del Govern, Marga Prohens, dar una respuesta inmediata. "Hoy creo que todavía deberíamos esperar a ver si Prohens, que cuando sucede esto normalmente está fuera de nuestras islas, creo que hoy está en Madrid, quiere dar una respuesta a la altura o espera darla mañana en sede parlamentaria", ha agregado.

El presidente, ha criticado, "no puede seguir ni un día más" en el cargo por "dignidad institucional y respeto al Parlament" y, en consecuencia, debe dimitir. De no ser así, según Negueruela, el PP y la líder del Ejecutivo "no debe permitir" que Le Senne siga al frente a la Cámara. En esta línea, ha asegurado que uno de los pactos entre PP y Vox en el marco de los presupuestos era mantener a Le Senne. "Hasta ahora los hemos visto poner excusas", ha reprochado a los 'populares', agregando que mantener al presidente de la Cámara "va implícito" en el pacto.

Según el portavoz, el PP ha traicionado el acuerdo alcanzado con la izquierda el pasado diciembre para aprobar dos decretos a cambio de no derogar la ley de memoria democrática, así como "cualquier posibilidad de establecer diálogo". "Ya no es esperar de Vox, sino esperar de Prohens, que actúe y que asuma que la primera institución de nuestras islas no puede estar presidida por una persona que se le va a juzgar por un delito de odio", ha reclamado.

Preguntado por la posibilidad de introducir en el pleno de este martes la votación para suspender a Le Senne, el socialista ha expuesto que se podría hacer a petición del presidente de la Cámara y si se acordara por unanimidad. No obstante, ha apuntado que con el alargamiento del periodo de sesiones a causa de la tramitación de los presupuestos habrá "tiempo y pocas excusas" para el PP para no utilizar este periodo extra para debatir y tratar la suspensión de Le Senne.