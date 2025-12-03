Investigan la muerte de una chica de 15 años en un piso de Palma

Una chica de 15 años ha fallecido asfixiada en Palma al quedar atrapada por el cuello en la reja de una ventana de su casa. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se encuentra a la espera de la autopsia para tener más información sobre las causas de la muerte.

Se estima que los hechos tuvieron lugar sobre las 21:30h, cuando los familiares de la adolescente se encontraron con el cuerpo de la joven que presentaba claras lesiones en el cuello. El 112 movilizó a la Policía Nacional y el Grupo de Homicidios acudió a la vivienda, quiénes solo pudieron certificar el fallecimiento de la menor.

A la espera de los resultados de la autopsia, todo apunta a un accidente doméstico que provocó la muerte de la chica por ahogamiento, según ha publicado el diario 'Última Hora' y han explicado a Europa Press fuentes policiales.

Tras el análisis del lugar y hablar con los familiares, los agentes especializados descartaron la mano criminal como causa del accidente, por lo que todo apunta que la adolescente introdujo de manera voluntaria la cabeza en los barrotes, lo que le provocó la muerte por asfixia.