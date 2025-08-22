Sucesos

Investigan un incendio intencionado con seis focos que ya ha sido extinguido en el parque natural de s'Albufera (Alcúdia)

Los Bomberos de Mallorca han extinguido un incendio con seis focos, dos forestales y cuatro agrícolas, declarado en el parque natural de s'Albufera. La Policía ha iniciado una investigación ante la sospecha de que el fuego haya sido intencionado, según los indicios hallados por los equipos de extinción.

Europa Press

Illes Balears |

Los Bomberos de Mallorca han confirmado la extinción del incendio declarado este jueves por la noche en el parque natural de s'Albufera (Alcúdia), situado al norte de la isla, en el que han contabilizado hasta seis focos.

Los efectivos de bomberos se han retirado a las 2.30 horas de este viernes al conseguir sofocar por completo un incendio que se fue complicando con el paso de las horas hasta llegar a dos focos forestales y cuatro agrícolas, seis en total activos.

En las labores de extinción han participado efectivos de los parques de Alcúdia, Inca y Artà y se han trasladado a la zona el sargento, el jefe de operaciones y el jefe de coordinación.

Efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, también han trabajando para sofocar las llamas. Además se ha activado un dispositivo con efectivos de la Policía Local de Muro y Guardia Civil.

La Policía ha abierto una investigación para esclarecer unos hechos que se han considerado como intencionados, después de que los bomberos hayan informado de diferentes subfocos.

Los servicios de emergencias determinarán en la mañana de este viernes el área calcinada por las llamas.

