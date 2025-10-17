SUCESOS

Investigan la aparición del cadáver de una mujer que podría llevar un mes muerta en un domicilio de Palma

Las primeras pesquisas apuntan a una ausencia de signos de violencia, aunque será la autopsia la que esclarezca las circunstancias del fallecimiento

Europa Press

Palma |

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional EFE/Mariscal
Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional | Mariscal

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional está investigando el descubrimiento del cadáver de una mujer en un domicilio de Palma, que podría llevar más de un mes muerta y cuyo hijo podría haber estado conviviendo con el cuerpo.

El hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer se produjo el pasado 6 de octubre y ahora los agentes están a la espera de conocer el resultado de la autopsia y esclarecer los motivos por los que el hombre no comunicó el fallecimiento, según ha publicado el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Las primeras pesquisas apuntan a una ausencia de signos de violencia, aunque será la autopsia la que esclarezca las circunstancias del fallecimiento.

