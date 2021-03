La interposición de un recurso de inconstitucionalidad a los PGE, a debate de nuevo este martes en el Parlament

La interposición de un recurso de inconstitucionalidad a los PGE de 2021 volverá a debatirse en el próximo pleno del Parlament, que se celebra este martes a partir de las 09.00 horas, al considerar algunos grupos de la Cámara que no atienden al hecho insular.

El próximo pleno volverá a votar esta propuesta, originalmente presentada por El PI, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca, que el pasado 16 de febrero no salió adelante en la Cámara balear por los votos en contra de PSIB, Podemos y Vox.

Para obtener los 30 apoyos necesarios para sacar adelante la iniciativa faltó el voto de dos diputados de Cs y PP, ausentes uno por hospitalización y el otro por motivos familiares.

Después de que el Parlament balear no aprobara la interposición de un recurso de inconstitucionalidad a los PGE, El PI, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca volvieron a presentar, esta vez junto a Cs y PP, la iniciativa parlamentaria.

La portavoz parlamentaria de El PI, Lina Pons, ha mostrado su satisfacción ante la incorporación de este punto al orden del día y ha pedido que "todo el mundo esté a la hora de votar".

"Parece que este recurso llegará al Tribunal Constitucional", ha destacado Pons, a la vez que ha añadido que es una propuesta que "no va en contra de nadie".

En esta línea también se ha expresado el diputado de MÉS per Mallorca Josep Ferrà, quien ha defendido que "es un recurso por la dignidad de los ciudadanos de Baleares" y para "no callar ante un maltrato histórico hacia las Islas".

El portavoz del Grupo Mixto-MÉS per Menorca, Josep Castells, ha dicho, asimismo, querer creer que el hecho de que ninguna fuerza política se haya opuesto a que el debate vuelva al Parlament "es un gesto de los grupos hacia una iniciativa que es de interés para todas las Islas".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Biel Company, ha recordado que la iniciativa no salió adelante en el pasado pleno porque dos diputados --de PP y Ciudadanos-- no pudieron estar presentes en la votación. "Realmente hay los votos necesarios para que pueda salir adelante", ha indicado.

Mientras, la portavoz del Grupo Ciudadanos, Patricia Guasp, ha asegurado que espera que la propuesta finalmente se apruebe, ya que cuenta con el apoyo de cinco grupos del Parlament. "No estamos pidiendo privilegios, sino un trato justo para nuestras Islas", ha añadido.

PSOE Y UNIDAS PODEMOS SE MANTIENEN CONTRARIOS A LA INICIATIVA

Por otro lado, Unidas Podemos ha avanzado, a través de su portavoz parlamentario, Alejandro López, que mantendrá su voto en contra a la iniciativa, al considerar que "no se pueden tumbar los presupuestos más sociales de la historia".

No obstante, López ha resaltado el hecho de que Unidas Podemos ha aceptado que este punto entre en el orden del día para "favorecer el debate".

Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Costa, ha considerado que este recurso "no sólo no ayuda, sino que puede no tener recorrido judicial".

"Para conseguir una mejor financiación lo que necesitamos es negociación política y esa es una de las cosas que hizo la presidenta Armengol la semana pasada en su visita a diferentes ministerios", ha concluido.

CS PIDE CREAR UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE VACUNACIÓN

Durante el próximo pleno se debatirá, asimismo, la petición de Cs de crear una comisión de investigación sobre casos de altos cargos que presuntamente se saltaron la cola de vacunación.

"Desde Cs siempre se ha defendido que se quería vacunas sin privilegios y por fin esta propuesta se va a debatir en la Cámara, dado que se trata de un tema urgente", ha dicho Guasp.

La portavoz de Cs ha lamentado este lunes que la propuesta "parece que no saldrá adelante" en el pleno, ya que Unidas Podemos y MÉS per Mallorca previsiblemente no votarán a favor. Además, desde El PI han adelantado que el voto tampoco será a favor de la propuesta.

El Parlament debatirá también durante la próxima sesión plenaria la modificación de las comisiones permanentes --artículo 50.4 del Reglamento de la Cámara--.

OTROS TEMAS DE DEBATE

Otros temas de debate en el próximo pleno serán, por un lado, la política de reactivación en materia turística, que el PP llevará a la Cámara en forma de interpelación; y, por otro, la lucha contra el cambio climático, que el Grupo Mixto llevará al Parlament en forma de moción.

Asimismo, en la próxima sesión plenaria los grupos debatirán sobre otros temas como la negociación de financiación del Régimen Especial de Baleares (REB), el requerimiento de información del Parlamento Europeo en el marco de investigación de los casos de abusos sexuales de menores tutelados en Baleares y los fondos europeos, entre otros.