"Insularidad digna" convocará una huelga si no se corrige la discriminación económica de los funcionarios de Baleares

El movimiento sindical Insularidad digna continúa reclamando un aumento en el complemento salarial destinado a los empleados públicos residentes Baleares. La plataforma se ha concentrado en su penúltima manifestación de octubre frente a la Jefatura Superior de la Policía, en Palma. Allí han avisado que si no reciben una repuesta del Govern, anunciarán una huelga para el 27 de noviembre.

Como en otras concentraciones, el movimiento de funcionarios ha denunciado el abandono institucional que sufren los empleados públicos por parte del estado además de la falta de medios y personal. El secretario de la Administración General del Estado por parte de UGT, Fernando Martorell se ha mostrado decepcionado y continúa avisando que, si no se solventa la situación actual, no les quedará más remedio que convocar la huelga hasta que se les ofrezcan una solución.

Por otro lado, el secretario autonómico de la Confederación Española de la Policía (CEP), David Pola, ha explicado que más allá del ámbito retributivo, en la concentración se denuncia una falta de medios y personal, que viene causado por esta situación. Además avisa que ya llevan muchos años señalando las carencias de la administración del estado en las Islas Baleares.

Además, Pola denuncia que las mejoras prometidas por la delegación de gobierno, todavía no han terminado de llegar, lo que obliga a la plataforma a mantenerse en la línea de la reivindicación hasta que, o les ofrezcan una respuesta o les ayuden con el problema.

Por su parte, Fernando Martorell sigue pensando que la situación deja mucho que desear. Para el portavoz lo más preocupante de todo es el servicio que se le está dando a los ciudadanos de Baleares, un servicio que nadie se merece.

La última manifestación del mes se llevará a cabo frente al centro penitenciario de palma. El próximo viernes será la última oportunidad de la delegación de Gobierno para actuar sobre el problema si no quiere una huelga el próximo 27 de noviembre.