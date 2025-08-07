El Ingreso Mínimo Vital llega a más de 25.900 personas en Baleares, con 4,9 millones de euros destinados en julio

Un total de 8.528 hogares de Baleares ha percibido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el mes de julio, del que se han podido beneficiar más de 25.900 personas.

Estos son algunos de los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en los que se refleja que el ratio de beneficiarios por esta prestación en el archipiélago es de 3,05 personas.

El importe que destina el Estado a esta ayuda social es de unos 4,9 millones de euros, con una cuantía media por hogar de 514,05 euro euros y por persona de 168,80 euros.

Divididos por sexo, cerca del 60% de los hogares beneficiarios están encabezados por mujeres --poco más de 5.100-- mientras que en el caso de los hombres representan el 40% restante --más de 3.400--. Este tipo de ayudas las reciben casi un 70% de hogares con nacionalidad española --más de 5.900 hogares-- frente a los más poco más de 2.500 extranjeros.

La edad media de los perceptores se sitúa en los 46,56 años, con el grupo más numeroso --2.853 hogares-- entre los 36 y 45 años, seguido de los 46 a 55 años --2.502 hogares-- y los 56 a 65 años --1.472 hogares--.

El tipo de IMV más común en Baleares es el que lleva aparejado un Complemento de Ayuda para la Infancia (IMV-CAPI) con más de 3.300 hogares --con una cuantía media de 146,91 euros y 13.792 beneficiarios--, después se encuentra el IMV Básico con 2.850 hogares --596,15 euros y 3.393 beneficiarios-- y por último el IMV Completo con 2.341 hogares --937,45 euros y 8.785 beneficiarios--.

370.000 beneficiarios más que en junio de 2024

En el conjunto de España, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en julio a un total de 752.469 hogares en los que viven 2.299.000 personas.

Así lo ha dado a conocer este jueves el departamento que dirige Elma Saiz, que ha destacado que la cuantía media de la prestación se ha situado en 519,16 euros al mes por hogar. En conjunto, la nómina actual ha ascendido a 426,3 millones de euros.

En julio, había 112.501 prestaciones activas más que las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17,6%.

En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en julio de 2025 se contabilizan 370.570 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (+19,2%).

Según ha indicado el Ministerio, el IMV tiene un perfil femenino, donde el 67,8% de los titulares (509.970) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres (1.229.040). Además, el 41,2% de los beneficiarios son niños y adolescentes (947.903).

En este sentido, Seguridad Social ha subrayado que en el 69% de los hogares cubiertos por el IMV conviven menores de edad. En total, hay 519.011 hogares con menores, de los que 129.655 son monoparentales, es decir, se constituyen por un solo adulto (normalmente mujer) que está a cargo de menores.

"Más de 129.000 hogares monoparentales están recibiendo el Ingreso Mínimo Vital. En la mayoría, hay una mujer al frente y menores a su cargo. La prestación supone una palanca esencial en un momento difícil de sus vidas, cuando sostener una familia sola implica un esfuerzo enorme. El IMV contribuye a dar estabilidad y seguridad a estas madres y a sus hijos e hijas, reconociendo su realidad y acompañándolos donde más lo necesitan", ha afirmado la ministra Elma Saiz.

Este mes, el IMV con el complemento de ayuda para la infancia (CAPI) ha llegado a 527.071 unidades de convivencia. Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media del complemento en julio ha sido de 67,7 euros por cada menor y de 124,6 euros por hogar con menores.

Desde su puesta en marcha en 2020, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a 1.068.719 hogares y beneficiado a 3.176.036 personas, de los cuáles 1,37 millones son niños y adolescentes, el 43,3% del total. Se cumplen cinco años desde la creación del IMV, en los que la Seguridad Social ha destinado 16.204,7 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación.

"En estos cinco años de vigencia, el Ingreso Mínimo Vital ha demostrado ser una herramienta eficaz e imprescindible para reducir la pobreza extrema y la desigualdad, especialmente entre niños, niñas y adolescentes. Detrás de cada dato hay una vida, un hogar que se apoya en esta ayuda para mirar al futuro con un poco más de certeza", ha asegurado Saiz.