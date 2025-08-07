Ingresa en prisión el detenido por apuñalar a su expareja en Palma

Un juzgado de Palma ha decretado el ingreso en prisión del detenido por la Policía Nacional por tratar de asesinar a su expareja apuñalándola.

La víctima había sido pareja del agresor durante 20 años, pero rompieron la relación meses atrás, aunque seguían conviviendo en el mismo domicilio.

Desde entonces, el varón tenía control sobre ella, creando un clima de tensión, pero nunca había llegado a haber una agresión física, según ha indicado la Jefatura Superior en nota de prensa.

El pasado lunes, la mujer, mientras estaba descansando en el sofá, notó, repentinamente, cómo le clavaban, en diversas ocasiones, una herramienta en el cuello, hombro izquierdo, hombro derecho y en la zona de la costilla izquierda.

En ese momento, al ver que el agresor era su expareja, empezó a pedir ayuda. De una habitación del mismo domicilio, salió su hermana para impedir que el presunto autor de los hechos la siguiera apuñalando.

El hombre trató de clavarle el objeto punzante a la hermana de la víctima, logrando esquivar ésta la mayoría de golpes, si bien sufrió una herida al forcejear con él, ya que el hombre le clavó el objeto.

Las dos mujeres consiguieron huir de la vivienda y se refugiaron en el domicilio de una vecina mientras su hermana corría por las escaleras. Cuando trataban de escapar escucharon cómo el varón abandonaba el lugar amenazando también a la hermana.

Justo después, la agredida, acompañada de su hermana, se dirigió a un centro hospitalario para tratar sus heridas. La primera tuvo que recibir varios puntos de sutura. Más tarde, fueron a denunciar los hechos a la Jefatura Superior de Baleares.

Allí, ambas mujeres entregaron el arma, un cincel, con el que se trató de matar a la víctima. La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional empezó a investigar lo acontecido para localizar al hombre.

Amenazas anteriores

La agredida reconoció que semanas atrás su expareja le amenazó con un cuchillo y le dijo: "Prefiero verte muerta a que te separes de mí".

Horas más tarde, dos patrullas de la Policía Nacional pudieron encontrar al presunto autor de los hechos, gracias a las gestiones realizadas por la UFAM.

El varón, que estaba con la furgoneta del trabajo donde tenía varias herramientas, hizo ademán de huir, aunque los agentes lograron interceptarle, ofreciendo resistencia, hasta que finalmente fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos, uno de lesiones y otro de asesinato en grado de tentativa.

Los agentes contactaron con un compañero de trabajo y este último reconoció que el detenido había tenido un comportamiento extraño durante el día. El detenido ha pasado este miércoles a disposición judicial.