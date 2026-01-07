Un incombustible Miguel Ríos llega a Palma este viernes para presentar su último disco

Con la música que trae "El último vals", comenzamos la entrevista a un grande. Él interpretará el tema que da nombre a su último disco, repasará su trabajo más actual, pero no faltarán las canciones "de siempre". Palabra de Miguel Ríos, el eterno rockero que mantiene una de las voces más emblemáticas del panorama musical español.

Miguel Ríos sigue incombustible a sus 81 años y llega al auditórium de Palmaeste viernes, 9 de enero, en concierto. Antes pasa pasa por los micrófonos de Onda Cero para contarnos cómo va su gira y qué le ha inspirado para escribir y componer este último trabajo con canciones que hablan del amor, de las relaciones tóxicas, de la vida y que llaman a la reflexión sobre la inmigración o el cambio climático.

Un Miguel Ríos cada vez más auténtico y reivindicativo nos cuenta el secreto de vivir y de cantar más de 60 años recorriendo escenarios ante un público de varias generaciones.

¿Te lo vas a perder?