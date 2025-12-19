VIVIENDA

El incentivo fiscal para propietarios que no suban los precios del alquiler por encima del IPC será de 2.000 euros

Se trata de una deducción fiscal anunciada por la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el último pleno para incentivar que los propietarios de viviendas congelen las subidas de los contratos durante el próximo año

Europa Press

Palma |

Imagen de archivo de viviendas en Palma (Mallorca).
Imagen de archivo de viviendas en Palma (Mallorca). | Onda Cero

Los propietarios de viviendas en Baleares que no suban los contratos de alquiler en las revisiones de 2026 por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) podrán beneficiarse de una deducción fiscal de unos 2.000 euros.

Así lo ha detallado el portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes.

Se trata de una deducción fiscal anunciada por la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el último pleno para incentivar que los propietarios de viviendas congelen las subidas de los contratos durante el próximo año.

Costa ha explicado que el diseño de la bonificación está "bastante avanzada" y que será un incentivo fiscal de unos 2.000 euros por contribuyente para "intentar moderar el incremento". El límite de subida que se establecerá será el IPC.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer