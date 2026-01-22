Un incendio calcina un velero en el Club Náutico de s’Arenal sin causar heridos

Un velero de 18 metros de eslora ha ardido este jueves en el club náutico de s'Arenal, aunque sin provocar heridos.

Según la información facilitada por los Bomberos de Mallorca, el incendio se ha declarado aproximadamente a las 01.50 horas, momento en que se han activado los primeros efectivos de emergencias.

Inicialmente se ha movilizado el parque de bomberos de Llucmajor, así como efectivos de los Bomberos de Palma, el parque de Playa Palma y el sargento de guardia.

Posteriormente, ante la intensidad del fuego, también se ha activado el parque de bomberos de Calvià y se han reforzado las dotaciones de Palma. Igualmente, se ha activado el técnico de guardia.

El incendio se ha propagado rápidamente por toda la embarcación, lo que ha dificultado las tareas de extinción. Gracias a la intervención de los bomberos, junto con la colaboración del personal del club náutico y de varios marineros, se ha podido proteger el resto de embarcaciones amarradas a la zona y evitar daños mayores.

Las tareas de extinción se han prolongado durante varias horas, con el fuego controlado pero activo hasta aproximadamente las 06.00 horas.

Los efectivos han continuado trabajando hasta las 07.00 horas, momento en que, con la situación ya bajo control, se ha iniciado la retirada progresiva de los diferentes parques. El incendio ha quedado completamente extinguido y no se han tenido que lamentar daños personales.