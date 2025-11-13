Inca celebra un multitudinario Dijous Bo, después del récord de afluencia al Dimecres Bo

La ciudad de Inca disfruta este jueves del día del Dijous Bo, con más de ocho kilómetros de feria y 300 expositores, así como muestras de ganado y fauna, una exposición filatélica sobre los 150 años de la llegada del tren a la capital del Raiguer, un mercado tradicional payés y una muestra comercial, entre otras actividades.

La gripe aviar y varias amenazas más no ha impedido que la muestra de ganadería siguiera presente en la "fira de fires" de la capital del Raiguer. De hecho, hoy escuchamos los sonidos que nos llegan de la feria de Inca en directo con la enviada especial de Onda Cero, Eva Caro.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acudido a la recepción de autoridades y ha agradecido al alcalde de Inca, Virgilio Moreno, la invitación a disfrutar de la "feria de las ferias" y por la organización de una cita que "conduce directamente a las raíces payesas e industriales, al pasado y al futuro".

"Gracias a la ciudad de Inca y a los 'inquers' por abrir las puertas con generosidad. Ciudadanos de todo Baleares nos encontraremos en Inca para 'firar' y pasar un gran día", ha afirmado. Otros comerciantes y visitantes también han atendido los micrófonos de Onda Cero.