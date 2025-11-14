Illa defiende en Palma una financiación autonómica singular y pide aplicar la ley de amnistía

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha reivindicado este viernes en Palma la necesidad de revisar el sistema de financiación autonómica y ha defendido que Catalunya y Baleares pueden aportar “sentido común” en este debate, dejando atrás reproches. Illa ha participado en el desayuno informativo “Prosperidad compartida”, organizado por Prensa Ibérica, Diario de Mallorca y El Periódico, antes de reunirse con la presidenta del Govern, Marga Prohens, en su primer encuentro bilateral.

El líder catalán ha insistido en que el actual modelo está “agotado” y requiere una reforma que reconozca la singularidad de cada territorio, aunque con reglas comunes para todos. “Catalunya seguirá siendo solidaria con el resto de ciudadanos españoles. No queremos expulsar responsabilidades, sino el máximo autogobierno en todos los ámbitos”, ha afirmado, preguntándose “en qué perjudica a Baleares” que su comunidad aspire a mayores cotas de autogobierno.

Illa ha defendido también la condonación parcial de la deuda autonómica como “un acto de justicia”, recordando que los elevados niveles de endeudamiento se originaron tras los recortes posteriores a la crisis de 2008. “Es necesario para la prosperidad compartida”, ha subrayado.

Amnistía y cohesión territorial

En relación con la ley de amnistía, Illa ha reclamado su aplicación efectiva tras el dictamen del Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE, que considera la norma conforme a derecho. “La ley de amnistía es buena para Catalunya y para España. Punto final”, ha sentenciado, confiando en que se ponga fin a “discusiones estériles” y se avance hacia un modelo federal que reconozca la diversidad como fortaleza.

“El verdadero reto es vertebrar España desde la cohesión y no desde un centralismo empobrecedor”, ha añadido, apelando a la lealtad institucional entre Baleares y Catalunya. Ha recordado los más de veinte convenios vigentes entre ambas administraciones y la colaboración en ámbitos como cultura, turismo, pesca y emergencias.

Vivienda: “Hace falta coraje”

Otro de los ejes de su intervención ha sido la crisis de la vivienda. Illa ha defendido la necesidad de intervenir el mercado para garantizar la cohesión social. “No podemos seguir con las mismas políticas. Hace falta coraje y un cambio de paradigma”, ha afirmado, reivindicando las medidas aplicadas en Catalunya, como la limitación de precios del alquiler y la aplicación de la Ley de Vivienda.

El president ha señalado que la vivienda debe subordinarse a las necesidades del territorio y los residentes, mostrando su apoyo a que en zonas tensionadas se priorice a quienes viven y trabajan allí. “Si alguien pierde su empleo, sabe que podrá encontrar otro. Si pierde su casa, se angustia porque no sabe si encontrará otra ni en qué condiciones”, ha ejemplificado.

Prosperidad compartida frente a economía insolidaria

Illa ha contrapuesto el modelo de “prosperidad compartida” al de “economía insolidaria”, defendiendo una fiscalidad justa, una universidad pública como ascensor social y la vivienda como derecho, no como negocio. “Avanzar todos juntos o dejar a colectivos al margen del progreso económico. Esa es la disyuntiva”, ha concluido.