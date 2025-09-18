Idoia Ribas acusa a Vox de desviar fondos públicos a la fundación privada que preside Santiago Abascal

La que fuera portavoz de Vox en el Parlament balear Idoia Ribas ha revelado este jueves presiones para "desviar ingentes cantidades de dinero" del grupo parlamentario al partido, respondiendo así a las acusaciones del secretario general, Ignacio Garriga, que calificó de "estafadores" a los diputados que en Baleares han abandonado la formación.

En una rueda de prensa en la Cámara autonómica, la ahora diputada no adscrita, junto a Agustín Buades y la exconsellera insular de la formación en Menorca Maite de Medrano, Ribas ha calificado de "intolerables" las acusaciones de Garriga, lanzadas este miércoles en una visita de trabajo a Palma, y ha asegurado que una de las primeras decisiones de la actual portavoz, Manuela Cañadas, fue pasar del 10 al 50 por ciento el dinero del grupo al partido, a sus espaldas y sin autorización.

Ella misma, ha explicado, ya se había negado en primera instancia cuando era portavoz y con el apoyo de todo el grupo parlamentario a superar el 10 por ciento de transferencia del dinero del grupo al partido.

También ha desvelado las intenciones de Cañadas de forzar elecciones anticipadas en abril de 2024. Idoia Ribas se ha referido a mensajes de la actual portavoz al inicio de aquel año, apuntando a la intención de la dirección nacional de dinamitar el acuerdo de investidura y forzar la convocatoria de elecciones. "La intención de Vox no era avanzar en las políticas sino dinamitar la legislatura", ha indicado.

Según ha señalado, la oposición a esta estrategia fue la que dio origen a las presiones y a una "purga" por parte de la dirección nacional y que desembocó en la implosión del grupo parlamentaria.

En este mismo escenario ha situado una conversación anterior con el secretario general nacional en la que éste le adelantaba la intención de apartar a la entonces presidenta en Baleares, Patricia de las Heras. "Me mintió y me distanció de ella", ha recordado.

"Gracias a aquella implosión no se dio oportunidad a la izquierda de volver a gobernar", ha añadido.

Ribas también ha recordado las negociaciones para lograr la investidura de Marga Prohens fruto de un acuerdo que era "peor que un mal chiste" y que ella en primera instancia se negó a firmar porque estaba siendo negociado desde Madrid "con Prohens al teléfono".

Cargos expulsados

En su comparecencia, Ribas ha señalado que en toda España existen "decenas de cargos" que han sido obligados a dejar el partido o han sido directamente expulsados "tras haber sido víctimas de acoso, descalificaciones, injurias y calumnias" y ha apuntado directamente a Ignacio Garriga y el resto de la cúpula nacional, cuyo único objetivo, ha insistido "es forrarse en sus despachos de Madrid a costa de las ilusiones de muchos españoles".

"Los intereses de Santiago Abascal no son los españoles y mucho menos los ciudadanos de Baleares. El verdadero interés de Abascal es acumular dinero público a través de la fundación Disenso, de la que se ha erigido como presidente vitalicio", ha afirmado.

Ribas ha rechazado igualmente el giro ideológico, que ha calificado como "deriva Buxadé", orientado a una derecha populista y radical. La ex de Vox ha criticado las alianzas en Europa con partidos proabortistas, prorrusos o defensores de los independentismos en Europa y que "contradicen la ideología original de Vox".

"Que Ignacio Garriga se atreva a hablar de estafadores es de un cinismo bochornoso. La verdadera estafa es que Santiago Abascal diga que defiende la vida y se alíe con Le Pen; que diga que defiende la unidad de la nación y se alíe con los independentistas de Bélgica; que cargue contra el golpe catalán del 2017 y se una a Salvini; que se sitúe en las antípodas del comunismo y se alíe con Orban, aliado de Putin", ha concluido.