Idoia Ribas abandona el grupo parlamentario de Vox en Baleares por "hostigamiento y maltrato"

La diputada de Vox Idoia Ribas ha asegurado este martes que no le "queda más remedio" que irse de este partido ya que prefiere "seguir avanzando en libertad" y en la asociación Avanza en libertad.

"Dije que no me iría del grupo a no ser que el hostigamiento continuase tras mi baja del partido. Como así es, no me queda más remedio que irme", ha declarado Ribas este martes en su cuenta de X, donde también añade que esto no lo ha "provocado" ella.

"Así lo han querido los actuales dirigentes de un partido que echa a la gente o la obliga a irse", ha remarcado acusando a Vox de "maltratar" a gran parte de sus cargos electos, así como de "evitar gobernar en autonomías y renunciar a aplicar su programa".

"Cada cual sabrá si esa es la opción que quiere para España. Yo no la quiero, prefiero seguir avanzando en libertad", ha espetado en su perfil en la red social.

Ribas también ha acusado a los medios de comunicación de mentir y ha negado que ella iniciara una disputa con su hasta ahora compañera de partido Manuela Cañadas. "Es otro ejemplo de la campaña de difamación pública que sufro desde hace más de un año por parte de Vox y de la portavoz de mi grupo parlamentario, que me atacó cuando supo que otro diputado dijo que yo tenía más principios", ha remarcado.

Además, ha asegurado que Cañadas "empezó a decir" que ella no tenía principios "y que no debería estar ahí" por lo que ella le respondió "que si no debo estar en el Parlament podía llamar a los ujieres para echarme". "Así empezó una discusión que no oyó ningún periodista y que ha sido convenientemente filtrada por el propio grupo", explica.