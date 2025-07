La huelga del TIB continúa después de que anoche no fuera posible alcanzar un preacuerdo en el Tamib

La huelga indefinida del TIB continúa este miércoles después de que ayer no fuera posible el preacuerdo durante las más de seis horas en las que estuvieron reunidos representantes de los trabajadores y patronal en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib), por lo que volverán a reunirse hoy a las 16.00 horas.

Fuentes del sindicato SATI explican que este martes se les citó en el Tamib con una propuesta que entendían que "posibilitaría el preacuerdo" si bien añaden que "la patronal venía con ganas de recortar en otros asuntos que ya habían sido acordados".

Así, por el momento, el "mayor escollo" que hay en las negociaciones ya no son los aspectos retributivos, sino que, según asegura SATI, "la patronal no quiere poner en el texto del convenio los descansos mínimos entre jornada", una cuestión a la que los trabajadores remarcan que no renunciarán.

Al respecto, fuentes de la patronal han lamentado que este martes en el Tamib los sindicatos pusieran sobre la mesa temas que no estaba previsto tratar y han señalado que el principal escollo en las negociaciones son los descansos entre jornadas ya que, según dicen, los trabajadores quieren más horas de las que recoge la normativa y la patronal considera que por operativa de turnos y frecuencias esto no es posible.

Este miércoles se realizará una nueva protesta en el aeropuerto de Palma a partir de las 10.00 horas.