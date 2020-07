Los hoteleros de Playa de Palma dicen que las aglomeraciones puntuales se podían haber evitado

El vicepresidente de la Asociación Hotelera de la Playa de Palma, José Antonio Fernández de Alarcón, ha asegurado este viernes que las aglomeraciones puntuales en un área de 100 metros de la zona turística se podían haber evitado si la administración lo hubiera previsto y hubiera más presencia policial.

Además, el vicepresidente ha reivindicado más presencia policial, "más limpieza, que es salud, y los servicios públicos" de hamacas y sombrillas, que asegura que están siendo el principal motivo de queja de los turistas hospedados en la zona turística.



"¡Basta ya!", ha exclamado la presidenta de la patronal hotelera, Isabel Vidal, que ha dicho que los hoteleros de la zona están "cansados de oír noticias que afectan a 100 metros de una playa de 5 kilómetros" y también "cansados de la falta de presencia policial y de que no se apliquen las medidas que tienen a su disposición" las autoridades como las ordenanzas municipales de Palma y Llucmajor, zona SEI y decreto autonómico contra el turismo de excesos.



Vidal ha advertido de que por mucho que se haya tomado esta medida sanitaria "más conflictiva" del cierre de las calles Punta Ballena y las dos que la continúan en Magaluf, y las del Jamón y de la Cerveza en Playa de Palma "el problema no se va a acabar, va a estar en la calle, en la vía pública y en la playa".



La presidenta de la patronal ha insistido en que la administración debería haber asumido su responsabilidad.



"No son los turistas lo que no queremos, son los comportamientos incívicos lo que no queremos, que se solucionan con presencia policial, formación e información en los mercados emisores", ha añadido Vidal.



La previsión de ocupación de la Asociación de la Playa de Palma para la zona es del 37 % en julio, del 35 % en agosto y entre 42 y 43 % en septiembre. Fernández de Alarcón ha dicho: "en octubre también intentaremos mantenernos vivos", pero la previsión de ocupación es un máximo del 30 % ese mes.



Ha añadido que "la ocupación no es de ganancia este año". "El sector hotelero hace su parte del papel por mantener viva la antorcha de que en Mallorca sabemos hacerlo y somos expertos en turismo. Si nos miran, que cada uno haga bien su papel", ha insistido.