La hostelería balear sella un nuevo convenio colectivo sin CCOO ni ASHOME

Comisiones Obreras (CCOO) y la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME) se han desmarcado del Convenio Colectivo de Hostelería de Baleares y no han suscrito el acuerdo, que se ha rubricado este martes en la sede de UGT en Palma. El convenio, que regula las condiciones laborales de aproximadamente 180.000 trabajadores del sector, se sustenta en un preacuerdo previo entre la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) y UGT, gestado para desconvocar una amenaza de huelga y bloqueo de infraestructuras críticas como el aeropuerto de Sonsant Joan.

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, ha valorado positivamente el convenio y ha destacado que "todas las partes han sacado puntos a favor" aunque también se han realizado "renuncias". Uno de los puntos centrales del convenio es un incremento salarial del 13,5% repartido en tres años, con un 6% de aumento para el primer año.

Aguiló ha subrayado que la FEHM considera este convenio relevante por los avances logrados en la modernización del sector, la flexibilización y la incorporación de temas que, según ella, eran "tabú" para la parte sindical. Se han alcanzado progresos en materia de contratación, sistemas de llamamiento de extrabajadores y una cláusula de reversión para garantizar el empleo en base a los periodos de apertura de los establecimientos, protegiendo las temporadas y las contrataciones.

No obstante, el acuerdo no ha contado con la unanimidad de todas las partes. Comisiones Obreras (CCOO) y la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME) no han suscrito el convenio. María José Aguiló ha expresado su sorpresa por la ausencia de ASHOME, dado que inicialmente se habían adherido al preacuerdo pese a las discrepancias económicas sobre el incremento salarial. Ha lamentado además que la "confrontación entre los sindicatos UGT y Comisiones Obreras no ha ayudado en nada en esta negociación, porque en momentos ha sido una distracción e incluso un obstáculo".

Aguiló también ha mencionado que, si bien no se ha logrado avanzar tanto como deseaban en el tema del absentismo, se ha conseguido "abrir una rendija" para abordarlo, con la creación de un Observatorio que permitirá trabajar con datos reales. Este observatorio también abordará la relación entre absentismo y productividad, y el convenio se mantendrá "vivo" a través de este y otros aspectos como la salud laboral y la carga de trabajo. La vicepresidenta de la FEHM ha concluido que, a pesar de las ausencias en la firma, el convenio es "equilibrado" y un "convenio de referencia en muchas materias".

En la sede de UGT en Palma han permanecido reunidos durante cuatro horas los representantes de las principales organizaciones empresariales y sindicales del archipiélago, incluyendo a UGT, Comisiones Obreras, las Federaciones Hotelera de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, CAEB Restauración, ABONE, además de la pequeña y mediana empresa de Menorca y las Pitiusas.