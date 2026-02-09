HORECA Mallorca reúne a más de 150 expositores y 500 marcas en Palma.

Palma se ha convertido este lunes en el epicentro del sector hostelero con la presentación oficial de HORECA Mallorca 2026, en el Velòdrom Illes Balears. La feria profesional de hostelería y restauración más importante de la isla arranca así su novena edición, reforzando su papel como punto de encuentro para profesionales y empresas del sector, con más de 150 expositores y 500 marcas.

El acto inaugural ha reunido a representantes institucionales y del ámbito empresarial. El director comercial de HORECA Baleares, José Luis Córcoles, ha destacado la importancia de impulsar la innovación y fortalecer el tejido económico vinculado a la hostelería y la restauración en las islas. Por su parte, el asesor gastronómico Koldo Royo ha insistido en la evolución y los retos del sector, y la capacidad de la feria para generar oportunidades.

La inauguración también ha contado con la participación del conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz De San Pedro, que ha puesto en valor el trabajo de los emprendedores en Baleares. Mientras, la consellera de Promoción Económica del Consell de Mallorca, Pilar Amate, ha subrayado la autenticidad del producto local y de proximidad de la isla.

Tras la apertura de puertas y la visita institucional a la zona expositiva, la jornada ha continuado con la conferencia inaugural del Foro Horeca, a cargo de Guadalupe Ferrer, regidora de Comercio Restauración y Autónomos del Ayuntamiento de Palma. Por su parte, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha anunciado también que el proyecto del nuevo recinto ferial en Son Ferriol ya está en marcha.

HORECA Mallorca se celebrará hasta este miércoles, 11 de febrero, consolidando a Palma como espacio de reflexión, debate y negocio para el sector.