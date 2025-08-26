Un hombre, herido de gravedad tras sufrir un accidente y salir disparado del vehículo en la Ma-19

Un hombre de unos 30 años ha resultado este martes herido de gravedad tras sufrir un accidente de tráfico y salir disparado de su vehículo.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 04.00 horas de este martes en las inmediaciones de la salida 8 de la autopista de Llucmajor (Ma-19), a la altura de Can Pastilla.

Un taxista ha dado la voz de alarma y hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de la Policía Local de Palma, que ha colaborado en las labores de regulación del tráfico, y la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del atestado.