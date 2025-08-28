SUCESOS

Un hombre de 34 años resulta gravemente herido tras precipitarse desde un segundo piso en El Arenal

Alrededor de las 6.30 horas, los servicios de emergencia recibieron el aviso por la caída desde un segundo piso de un hombre

Europa Press

Palma |

Un hombre de 34 años ha resultado herido grave en la mañana de este jueves tras precipitarse desde un segundo piso en un edificio de la calle Trasime de Palma, en El Arenal, según ha informado el SAMU 061.

Alrededor de las 6.30 horas, los servicios de emergencia recibieron el aviso por la caída desde un segundo piso de un hombre. A su llegada al lugar, el varón fue asistido por una unidad de Soporte Vital Avanzado, que lo estabilizó tras precipitarse.

El herido ha sido trasladado al Hospital Son Espases (HSE) en estado grave, de acuerdo con la información facilitada por los servicios de emergencia

