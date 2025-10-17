Palma

El hijo de la mujer hallada muerta en Palma queda en libertad provisional mientras continúa la investigación

Un juzgado de Palma ha decretado la libertad provisional del hijo de la mujer de 80 años hallada sin vida en su domicilio, un mes después de su fallecimiento. El hombre fue detenido el pasado martes tras detectarse indicios de una posible muerte violenta.

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares
Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares | Europa Press

El Juzgado de Instrucción en funciones de guardia ha ordenado este viernes la puesta en libertad provisional del hijo de la octogenaria encontrada muerta en su vivienda de Ponent (Palma). La medida se mantiene a la espera de que finalice la investigación policial y se determine la causa exacta de la muerte.

El hombre fue arrestado el pasado 14 de octubre por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, después de que los investigadores encontraran lesiones compatibles con una muerte violenta en el cuerpo de la víctima.

El suceso se remonta al 6 de octubre, cuando una vecina alertó al 091 de que llevaba más de un mes sin tener noticias de la mujer. Una patrulla de Seguridad Ciudadana acudió al domicilio y, tras requerir la intervención de los bomberos para abrir la puerta, apareció el hijo de la fallecida, quien aseguró que su madre había muerto a principios de septiembre y que el cuerpo se encontraba en el dormitorio.

Los agentes de Homicidios y Policía Científica, junto al médico forense, realizaron una inspección en la vivienda, donde detectaron circunstancias extrañas y un comportamiento inusual del hijo. A partir de los informes preliminares, se determinó la existencia de lesiones que apuntan a una muerte violenta, lo que motivó su detención.

La investigación sigue abierta a la espera del informe definitivo de autopsia, que será clave para acreditar de forma fehaciente la causa del fallecimiento y esclarecer los detalles de este trágico suceso.

