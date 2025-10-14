"Hay esperanza y estamos aquí porque así lo creemos", dicen representantes de Juventudes de PP y PSIB

Falta vivienda digna y asequible en Balears y las soluciones pasan por "remar todos juntos" porque es urgente dar respuesta a una problemática cada vez más seria y prioritaria. Coinciden en el análisis y mensaje, pero no en las soluciones, como era de esperar.

Así se han mostrado los dos representantes de Juventudes de, PP, Jaime Rebollo, vicesecretario de acción política de Juventudes del PP; y Álvaro Bonet, secretario de organización de Juventudes Socialistas de Illes Balears, hoy en Onda Cero. Ambos jóvenes se inician en las tertulias temáticas mensuales en el programa 'Más de uno Mallorca' para hablar de las principales preocupaciones de los jóvenes baleares.

Bonet y Rebollo, además, valoran el último anuncio del ajuntament de Palma de prohibir nuevos alquileres turísticos, además de suspender las plazas legales que no se comercializan. Pueden escuchar aquí la tertulia de este martes con dos voces jóvenes y algo inexpertas, pero con mucha ilusión de aportar su conocimiento a la política española.