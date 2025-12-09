SUCESOS

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en una discoteca abandonada que habría muerto por una caída

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, cuando los agentes recibieron el aviso del hallazgo de un cuerpo sin vida en la discoteca abandonada, en las inmediaciones de la carretera Ma-3470

Europa Press

Palma |

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo.
Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. | Europa Press

La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de un hombre cuyo cadáver fue hallado en 'Es Fogueró', una discoteca abandonada en Puerto de Alcúdia (Mallorca), aunque la autopsia apunta a una caída.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, cuando los agentes recibieron el aviso del hallazgo de un cuerpo sin vida en la discoteca abandonada, en las inmediaciones de la carretera Ma-3470.

Client Challenge

Los resultados de la autopsia apuntan a un fallecimiento accidental por una caída de varios metros de altura. La víctima es un hombre de nacionalidad húngara de 65 años.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer