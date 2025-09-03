Sucesos

Hallado un cadáver flotando en el mar frente a Cala Figuera y no se descarta que sea un migrante

La Guardia Civil investiga la muerte de una persona cuyo cadáver fue hallado flotando en el mar a seis millas de Cala Figuera. Los agentes no descartan que se trate de un migrante, ya que es una de las principales hipótesis de la investigación.

Europa Press

Illes Balears |

Imagen de archivo de una patera con 11 tripulantes localizada en aguas de Cala Figuera (Mallorca).
Imagen de archivo de una patera con 11 tripulantes localizada en aguas de Cala Figuera (Mallorca). | Guardia Civil

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de una persona que fue hallada sin vida flotando en el mar frente a Cala Figuera.

Fue poco después de las 19.00 horas del martes cuando los servicios de emergencias recibieron una llamada alertando acerca de la aparición del cadáver, han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Hasta allí, a unas seis millas de Cala Figuera, se desplazaron los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) para recuperar el cuerpo y trasladarlo al puerto de Palma.

Los agentes avisaron al juzgado de guardia, a los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y a un médico forense, quien procedió al levantamiento del cadáver.

Este fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la correspondiente autopsia para tratar de esclarecer las causas de la muerte y la identidad del fallecido.

Aunque no se descartan otras hipótesis, los investigadores barajan la posibilidad de que se trate de una persona migrante que falleció durante el viaje en patera entre Argelia y Baleares.

Según los datos de la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han sido localizados ya más de 40 cuerpos sin vida de posibles migrantes en las costas o en aguas próximas al archipiélago.

Hace dos semanas desaparecieron al menos 15 personas que iban a bordo de dos pateras. Pese a que tanto Salvamento Marítimo como la Guardia Civil activaron un dispositivo de búsqueda para tratar de localizarlos, hasta el momento no se ha dado con su paradero.

