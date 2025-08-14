Economía

Los guías de Mallorca rechazan la convocatoria de exámenes del Consell por "devaluar" la profesión

La Asociación de Guías Oficiales de Mallorca (AGOM) ha rechazado la convocatoria de exámenes para guías turísticos del Consell de Mallorca, argumentando que devalúa la profesión y no combate el intrusismo. La asociación ha solicitado la paralización de la convocatoria y un diálogo con todas las asociaciones profesionales.

Europa Press

Illes Balears |

Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Mallorca.
Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Mallorca. | Tomàs Moyà - Europa Press

La Asociación de Guías Oficiales de Mallorca (AGOM) ha manifestado su rechazo a la convocatoria de exámenes para habilitar guías turísticos anunciada por el Consell de Mallorca al considerar que "devalúa la profesión".

En un comunicado este miércoles, AGOM ha apuntado que esta convocatoria "no soluciona el problema del intrusismo y devalúa una profesión que requiere alta cualificación". "Lamentamos que no se haya contado con AGOM para opinar o asesorar antes de tomar esta decisión", han agregado.

En este sentido, han argumentado que ya existe formación reglada, con un Grado Superior en Guía, Información y Asistencia Turística y la carrera de Turismo que, han remarcado, garantizan una preparación completa y acreditación en castellano y catalán, además de otros idiomas.

Igualmente, según AGOM, el dominio de varios idiomas, junto con una sólida formación cultural y patrimonial, son esenciales para ejercer la profesión con calidad y un examen puntual "no asegura estas competencias".

Además, han criticado que la medida puede habilitar a personas que han ejercido ilegalmente como guías y que es necesaria la experiencia práctica.

Con todo, desde AGOM han solicitado que la convocatoria se paralice y que se abra un proceso "real" de diálogo con todas las asociaciones profesionales para "proteger la calidad turística de Mallorca y preservar el valor de la profesión de guía oficial".

