Es Gremi Palma celebra su 22 aniversario con un festival de música del 11 al 15 de noviembre

Es GremiSounds 2025 es mucho más que el 22º aniversario de Es Gremi Centre Musical, es el festival de sala de música emergente más importante de Baleares. Es lo que cree todo el equipo del centro musical y su director artístico Pau Forner que hoy nos acompaña en los estudios de Onda Cero Mallorca.

Es Gremi, considerado uno de los centros musicales privados más grandes de Europa, es un espacio ideal para que los músicos puedan desarrollar su creatividad en las salas de conciertos o en las de ensayos. Sobre una superficie de 4.500m2, el centro musical está diseñado y creado por y para ellos, con más de 80 locales para aprender o perfeccionar su música.

Además, entre las novedades que ofrece Es Gremi, destacan su Sala 1 y Sala 3 que se fusionan para unir una comunidad de más de 500 músicos y miles de amantes a la música, donde vivir la música en directo. Ahora que llega su festival de música del 11 al 15 de noviembre, avanzamos cartel y nombres de la mano de Pau Forner, su director artístico.