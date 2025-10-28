El Govern no restringirá la entrada de coches a las Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado este martes en el Parlament que el Ejecutivo autonómico no está redactando ni contempla presentar una ley para limitar la entrada de vehículos en las Islas Baleares. No obstante, ha subrayado que respetará las decisiones que adopten los Consells Insulares en esta materia.

Durante el pleno, Prohens respondió a una pregunta de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, aclarando que “los consells están desplegando sus medidas para desatascar las carreteras y realizando estudios de carga que permitan fijar con criterios objetivos el número de vehículos que pueden circular por las islas”.

La presidenta insistió en que el Govern no impulsará ninguna legislación propia sobre esta cuestión, pero sí será “respetuoso con las decisiones que tome cada Consell”. Cabe recordar que Ibiza y Formentera ya han implantado regulaciones de acceso de vehículos, mientras que Mallorca y Menorca están en fase de estudio.

Por su parte, Cañadas criticó que el Govern utilice la lucha contra la saturación y la protección del territorio como justificación para estas medidas, calificándolas de “improvisadas” y acusando al Ejecutivo de “prohibir y restringir en vez de gestionar y solucionar problemas”.

La portavoz de Vox también cuestionó la efectividad de estas restricciones, argumentando que “la mayor parte de los coches son de residentes y no de ‘rent a car’”, y denunció que “bajo la excusa del ecologismo se esconde una mala gestión de infraestructuras y la falta de transporte público adecuado”.

En respuesta, Prohens defendió los avances logrados durante su mandato en materia de transporte público, proyectos ferroviarios y mejora de carreteras, reiterando que no hay ninguna ley autonómica en preparación sobre la limitación de vehículos.