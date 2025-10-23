El Govern recrimina a Rodríguez que "avergüence a todos" tras ser desmentido por el despliegue de Frontex

El Govern ha reprochado al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que "avergüence a todos" al ser desmentido por representantes de Frontex, ante el supuesto despliegue de la guardia fronteriza en el archipiélago.

Con estas palabras se ha referido este jueves la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, al ser preguntada en rueda de prensa por las palabras del portavoz de Frontex, Chris Borowsky, en el programa 'Al Dia' de IB3 Ràdio, en las que afirmaba que no tenían agentes destinados a Baleares.

Por estos motivos, ha recriminado al representante del Ejecutivo en Baleares que "mintiera" en sede parlamentaria, al apuntar en la Comisión Mixta de Insularidad de las Cortes que Frontex sí tenía presencia en el archipiélago.

No obstante, Fernández ha indicado que "no le sorprende" esta "mentira" porque, a su manera de ver, el Gobierno de España "da la espalda" y "no escucha" al Govern ante sus reclamaciones para atender la "ruta consolidada" entre Argelia y Baleares.