INMIGRACIÓN

El Govern recrimina a Rodríguez que "avergüence a todos" tras ser desmentido por el despliegue de Frontex

El Ejecutivo autonómico recrimina al Delegado del Gobierno en las islas que "mintiera" en sede parlamentaria, al apuntar en la Comisión Mixta de Insularidad de las Cortes que Frontex sí tenía presencia en el archipiélago.

Europa Press

Illes Balears |

Frontex llega a un acuerdo con Interior tras las tensiones por el control de la inmigración
Frontex llega a un acuerdo con Interior tras las tensiones por el control de la inmigración | Agencia EFE

El Govern ha reprochado al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que "avergüence a todos" al ser desmentido por representantes de Frontex, ante el supuesto despliegue de la guardia fronteriza en el archipiélago.

Con estas palabras se ha referido este jueves la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, al ser preguntada en rueda de prensa por las palabras del portavoz de Frontex, Chris Borowsky, en el programa 'Al Dia' de IB3 Ràdio, en las que afirmaba que no tenían agentes destinados a Baleares.

Por estos motivos, ha recriminado al representante del Ejecutivo en Baleares que "mintiera" en sede parlamentaria, al apuntar en la Comisión Mixta de Insularidad de las Cortes que Frontex sí tenía presencia en el archipiélago.

No obstante, Fernández ha indicado que "no le sorprende" esta "mentira" porque, a su manera de ver, el Gobierno de España "da la espalda" y "no escucha" al Govern ante sus reclamaciones para atender la "ruta consolidada" entre Argelia y Baleares.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer