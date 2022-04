El Govern quiere que la ley de Biosfera se apruebe sin dudas sobre su legalidad

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha apoyado la decisión de la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, de aplazar el pleno que debía aprobar la proposición de la ley de Reserva de la Biosfera "para hacer una norma con todas las garantías" y "que no haya dudas de legalidad de técnica jurídica y temas competenciales del marco autonómico".

Tras la dimisión de los tres consellers de Més per Menorca que integraban el gobierno junto con PSOE y Unidas Podemos por el aplazamiento del pleno, con lo que el ejecutivo menorquín queda en minoría, Negueruela ha abogado por "sumar y aunar esfuerzos" y que vuelvan a integrarse en el ejecutivo insular, ha pedido en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

"Creemos que es momento de sumar, ver los distintos problemas que pueda tener una norma y solucionarlos desde el acuerdo, el diálogo y la colaboración que siempre hemos tenido con un partido que siempre ha mostrado una especial responsabilidad en el ámbito de Menorca y dando apoyo aquí también a normativas importantes. Es importante para todos esa suma y esa incorporación de nuevo de Més per Menorca", ha afirmado.

Ha recalcado que las objeciones del Govern a la norma son aspectos de técnica jurídica, planteados por la necesidad de que la norma "encaje en el marco jurídico".

"Buscamos que se apruebe y cuanto mejor salga, sin ningún tipo de advertencia de inconstitucionalidad, mejor, para evitar problemas futuros y para que se pueda aplicar de forma inmediata", ha justificado.

El Govern planteó sus objeciones la semana pasada, en el Consorcio Reserva de la Biosfera y por medio de los consellers de Presidencia, Mercedes Garrido, y de Medio Ambiente, Miquel Mir.

Sobre las acusaciones de "chantaje" de los consellers de Més per Menorca, el portavoz autonómico ha defendido que lo que hicieron los dos consellers fue explicar la postura del Govern en relación con la situación jurídica competencial.

"De la misma forma que el estado ha hecho unas advertencias sobre la norma, nosotros también", ha insistido Negueruela que ha afirmado que los dos consellers "fueron con toda la buena voluntad para que pueda salir la norma dentro del marco institucional autonómico" y plantearon las objeciones "con tono cordial".

"Si están de acuerdo en la subsanación de los problemas estatales, también deberían apoyar la subsanación de los del marco autonómico", ha reivindicado Negueruela.

Del contenido de las alegaciones del Govern ha dicho que "no se trata de quitar competencias, al revés, se trata de dar más garantías a Menorca en la aprobación de esta ley".

"Ellos proponen asumir unas competencias de manera indirecta, por una ley, y hemos dicho que esto hay que hablarlo de otra manera, no en una ley de este tipo", si no como marca el Estatut, ha dicho Negueruela.

El portavoz autonómico ha recalcado el "matiz importante": "Es el Consell el que propone una serie de competencias de manera indirecta y hemos dicho que no se puede hacer, que hay unos cauces para este tipo de competencias que afectan a los consells de todas las islas".

Ha detallado que "del marco que piden, por ejemplo de Costas, ni tan solo el Govern tiene la transferencia de Costas".

Sobre la crítica de los consellers de Més per Menorca de que no existe un informe jurídico del Govern, Negueruela ha explicado: "Hicimos un informe porque formamos parte del consorcio, la diferencia es que el Estado ha hecho un informe y lo ha registrado, y nosotros no lo hemos registrado porque normalmente colaboramos de forma directa con los consells y nos intercambiamos información".

Ha puesto como ejemplo de ese tipo "colaboración institucional" la reforma de la Ley de Turismo: "Hemos hecho un decreto ley turístico donde nos intercambiamos diferente tipo de información y no fue por registro de entrada con ningún consell".

Según Negueruela, con el Consell "siempre se ha trabajado desde la lealtad y de forma rigurosa en cuanto al contenido de las normas como se hizo con la ley del Camí Cavalls".

Sobre si la ruptura del pacto en Menorca puede tener repercusiones a nivel autonómico ha asegurado que "el Govern es cohesionado y fuerte y está en situación de intentar solucionar esta situación en Menorca, con todo el apoyo para que pueda salir esta ley" y ha dicho que la colaboración es "seria y leal" y no cree que haya "ninguna otra afectación".

"Tenemos un respaldo fuerte y un gobierno cohesionado y en las medidas que tomamos siempre hemos visto un apoyo claro en el Parlament, con distintas situaciones que siempre hemos trabajado y superado desde el diálogo", ha dicho sobre Més per Menorca.

Ha recordado que en los 7 años se han aprobado con su apoyo "leyes pioneras". "Mañana se verá una vez más con el decreto ley, una de las primeras normativa autonómicas en dar respuesta a lo de Ucrania, con un marco de protección para nuestra sociedad y para los trabajadores del sector agrario, pesquero y del transporte", ha augurado.

"Estamos comprometidos con la ley de Reserva de la Biosfera, queremos que se apruebe bien y cuanto antes posible y queremos que sea en esta legislatura", ha resumido. "Queremos que sea así pero ha de ser el Consell de Menorca el que lleve a aprobación la ley y entre todos haremos lo posible para que se apruebe esta legislatura", ha concluido.