Govern y PSIB evidencian sus discrepancias sobre el modelo turístico de Baleares en el inicio de las negociaciones

El Govern y el PSIB han iniciado este lunes la ronda de reuniones entre el ejecutivo y los grupos parlamentarios para negociar el paquete de medidas destinadas a la contención y sostenibilidad del turismo en el archipiélago. El primer encuentro ha servido para que ambas partes expongan sus propuestas y planteamientos, y ha evidenciado diferencias significativas en cuanto al modelo turístico a seguir.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha calificado la reunión de "muy cordial", y ha destacado la oportunidad de "charlar sobre cuál es el modelo que deseamos". Bauzà ha subrayado que las propuestas del Govern se basan en la "contención turística", aunque se ha mostrado abierto a "modificar la propuesta inicial" para alcanzar equilibrios parlamentarios. "Hemos llegado a un límite", ha reconocido el conseller, admitiendo que "gran parte del sistema turístico" comparte esta percepción.

Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, ha agradecido el "tono constructivo" de la reunión, y ha resaltado la importancia de este tipo de encuentros en un momento de "tanta tensión política". No obstante, Negueruela ha insistido en la necesidad de "aclarar qué modelo" defiende el Govern, ya que, a su juicio, existe una diferencia fundamental entre "contención" y "reducción" de plazas turísticas. "Tenemos claro que debemos ir a un modelo de reducción", ha afirmado el portavoz socialista, recordando que la legislatura pasada ya se inició este camino con medidas como la moratoria de plazas turísticas.

Puntos de discrepancia

Uno de los principales puntos de discrepancia entre ambas partes es el papel del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Mientras que el Govern plantea adaptar el ITS a la estacionalidad, el PSIB defiende que este impuesto debe servir para "regular los flujos turísticos". "Si no es para regular los flujos, estamos hablando de otra cosa", ha advertido Negueruela, cuestionando la finalidad de los instrumentos fiscales propuestos por el ejecutivo autonómico.

Otro aspecto conflictivo es la propuesta del Govern de aumentar el número de vehículos de alquiler en los meses de verano. El PSIB se opone a esta medida, argumentando que los recursos naturales de las islas "no dan para alimentar a 20 millones de turistas". "Necesitamos medidas que funcionen los 365 días del año", ha defendido Negueruela.

Próximas reuniones

A pesar de las diferencias, ambas partes han coincidido en la necesidad de seguir dialogando para alcanzar un acuerdo. "Nos hemos emplazado a las reuniones que hagan falta", ha señalado Negueruela, mientras que Bauzà ha afirmado que "siempre está la puerta abierta".

Esta semana continuarán las negociaciones con el resto de grupos parlamentarios, con el objetivo de que el Govern pueda sacar adelante su paquete de medidas para la sostenibilidad turística. La ronda de reuniones finalizará el viernes con el PP.