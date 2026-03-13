guerra

El Govern planteará medidas para paliar efectos del conflicto en Oriente Medio que complementen las del Gobierno

Costa y Sáenz de San Pedro se reunirán a partir del lunes con los agentes sociales y económicos

Europa Press

Palma |

El Vicepresidente del Govern, Antoni Costa, durante una sesión del Pleno del Parlament.
El Vicepresidente del Govern, Antoni Costa, durante una sesión del Pleno del Parlament. | Europa Press

El Govern se reunirá a partir de la semana que viene con agentes sociales y económicos para analizar las posibles consecuencias del conflicto en Oriente Medio e impulsar medidas que "complementarán" las que apruebe el Gobierno de España.

Así lo ha dicho la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Según ha apuntado, el objetivo de la Dirección General de Economía es analizar qué efectos tendría en Baleares la subida de precios y proponer una línea de medidas que "tienen que ir alineadas" con las que se planteen a nivel nacional.

En concreto, los consellers de Economía, Hacienda e Innovación y de Empresa, Autónomos y Energía, Antoni Costa y Alejandro Sáenz de San Pedro, respectivamente, han convocado para el lunes una reunión de la Mesa del Diálogo Social.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer