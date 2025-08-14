El Govern obliga a la granja de gallinas de Llucmajor a reducir su capacidad en un 70%

La Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental ha desestimado la solicitud de autorización ambiental integrada de la granja de gallinas ponedoras de Ses Cisternes, en el término municipal de Llucmajor, y ha resuelto que la instalación tiene que reducir su capacidad a un máximo de 40.000 plazas de gallinas, aproximadamente una tercera parte de su capacidad actual, de más de 135.000.

Esta resolución, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, se añade a la declaración de impacto ambiental desfavorable emitida por la misma Dirección General en relación con esta granja, e implicará que la empresa promotora de esta instalación tendrá que presentar un plan verificable de reducción de plazas para llegar al objetivo establecido de reducción de un máximo de 40.000 plazas de gallinas en el plazo máximo del 31 de diciembre del 2025, a finales de este mismo año.

La empresa promotora de esta explotación ganadera, tras la sanción recibida del órgano ambiental del Govern a partir de las denuncias vecinales, había solicitado la legalización de las instalaciones y la autorización para una capacidad de 135.696 gallinas, que actualmente ya tiene en funcionamiento, y la ampliación hasta 160.000 plazas. En la explotación avícola existente hay siete naves, un estercolero y edificios accesorios.

La desestimación de la autorización ambiental integrada, que se ha notificado este jueves, supone también el archivo de esta solicitud, añadiéndose a la resolución desfavorable de la declaración de impacto ambiental, emitida el pasado mes de julio por esta Dirección General de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, por los impactos adversos significativos previsibles de este proyecto sobre el medio ambiente.

En este procedimiento, junto con estas resoluciones, también se han emitido dos informes desfavorables, considerados vinculantes, de los servicios de Producción Ganadera y de Cambio Climático y Atmósfera del Govern, y también se ha tenido en cuenta que el proyecto incumple las distancias mínimas al casco urbano más próximo que establece la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de Baleares, distancias aplicables a la ampliación de las instalaciones existentes actualmente que se encuentren en tramitación en la entrada en vigor de la Ley 2/2025, de 1 de junio, de medidas urgentes para la protección de las personas y el medio natural en lo que se refiere a determinadas explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral.

Reducción antes del 31 de diciembre de 2025

En la nueva resolución, se establece que la empresa tendrá que presentar de manera inmediata a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Govern un plan verificable de reducción de las plazas de gallinas que tendrá que llegar al objetivo de reducción (máximo 40.000 plazas) en el plazo máximo de 31 de diciembre de 2025. De este plan, también tiene que presentar una copia a la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental.

Asimismo, determina que la empresa promotora, en su caso, deberá tramitar las autorizaciones necesarias para la explotación de un máximo de 40.000 gallinas y el estercolero, de las que no dispone actualmente, entre otras la autorización de la APCA (actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera), regulada en la ley autonómica y estatal; y cumplir con el régimen jurídico previsto para este tipo de explotaciones en la Ley Agraria balear y en el Real Decreto 637/2021, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas.

La Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental del Govern notifica esta resolución a la empresa promotora y a todos los organismos públicos implicados en ese procedimiento: el Ayuntamiento de Llucmajor y varios departamentos del Govern, como son el Servicio de Cambio Climático y Atmósfera, el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados, la Dirección General de Recursos Hídricos y la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Para evaluar la solicitud de autorización ambiental integrada, hay que tener en cuenta que se adopten medidas adecuadas para prevenir la contaminación y fomentar la prevención en la generación de residuos, así como medidas para prevenir accidentes graves y limitar las consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente; que se utilicen los recursos de manera eficiente, y que se establezcan las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación cuando cese la explotación.

Entre los impactos ambientales analizados durante este proceso, sobre el que se emitió el mes pasado la declaración de impacto ambiental desfavorable, hay que destacar las emisiones de partículas y olores, la proliferación de plagas, los impactos de los lixiviados del estercolero y el riesgo de la contaminación de cloruros y por nitratos de los acuíferos; y así también, el riesgo de los ecosistemas de las balsas temporales ZEC ES5310037_ MAB011 Balsa de Son Verí de Marina.