DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

El Govern lanza una nueva ayuda de hasta 10.000 euros a la compra de primera vivienda

La ayuda está destinada a menores de 40 años con un mínimo de cinco años de residencia en Baleares.

Europa Press

Illes Balears |

Promoción de vivienda pública en el municipio de Marratxí, Mallorca
Promoción de vivienda pública en el municipio de Marratxí, Mallorca | Ajuntament de Marratxí

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas de hasta 10.000 euros para la compra de la primera vivienda, destinada a menores de 40 años con un mínimo de cinco años de residencia en Baleares.

También ha anunciado una próxima modificación del reglamento fiscal para elevar el límite de precios de las viviendas bonificadas de 270.000 a 378.000 euros por la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para menos de 30 años en su primera vivienda.

Ha sido en su discurso en el Parlament, en la primera jornada del Debate de Política General y durante el cual también ha dado a conocer una bonificación del 50% para los menores de 36 años, familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer