El Govern dice que los resultados de la encuesta turística avalan sus políticas

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha reivindicado este miércoles que los resultados de la encuesta de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib) son un aval a las políticas de contención impulsadas por el Ejecutivo autonómico.

En una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de la encuesta, realizada en octubre de 2024 a más de 2.000 personas, el conseller ha defendido las políticas para "limitar y contener", que ha considerado como palabras sinónimas, y se ha referido, por ejemplo, a la las plazas turísticas en plurifamiliares. En este aval, ha enmarcado el decreto de contención turística aprobado en el Parlament el pasado mes de mayo.

Ha recordado que desde el pasado mes de mayo, ya no se crea ninguna plaza más -en contraposición de las 115.000 creadas de 2015 a 2023- y se prohibe el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, "lo cual también contribuye a una menor sensación de saturación".

En relación al apoyo mayoritario a la subida del ITS, Bauzá ha recordado que presentó una propuesta antes de consultar los apoyos con los que contaba y ha rechazado vincular esta medida con cualquier tipo de decrecimiento.

Bauzá ha admitido que "no hacen falta encuestas" para conocer que en la ciudadanía existe una inquietud, que ya detectaron cuando accedieron al gobierno en 2023, en relación al hecho de que para parte de la sociedad el turismo no aporta bienestar.

La encuesta arroja también una opinión favorable de la sociedad de limitar la llegada de cruceros y, sobre este punto, el conseller ha recordado que se está trabajando en el nuevo memorándum y que "no harán política de tierra de quemada porque el actual memorándum fue bueno".

Preguntado por si el Govern ha estado escondiendos los resultados de la encuesta, realizada en octubre del año, Bauzá ha negado este extremo rotundamente.

RIQUEZA E INGRESOS

Bauzà también ha subrayado las conclusiones positivas de la encuesta, como es la generación de riqueza e ingresos por parte del turismo.

El conseller ha señalado que el Govern es plenamente consciente de las disfunciones que genera el turismo, pero ha instado a no olvidar que el turismo es la principal locomotora de la comunidad.

"Trabajamos por la transformación de nuestro modelo y tenemos un espacio de debate abierto como es el Pacto por la Sostenibilidad en el que el Fórum tiene las puertas abiertas para sentarse y aportar todas sus propuestas", ha afirmado el conseller.