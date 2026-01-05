El Govern denuncia una crisis migratoria "insostenible":

El Govern ha denunciado este lunes una crisis migratoria "insostenible" tras la llegada de 150 migrantes en apenas cinco días de 2026. El director general de Inmigración, Manuel Pavón, ha alertado de que esto no es algo puntual sino un problema estructural consolidado.

En 2025 llegaron más de 7.300 personas en 400 pateras. En comparación con 2016, cuando solo llegaron 20, el crecimiento es exponencial. "Baleares es el principal punto de entrada de inmigración irregular hacia España y Europa", ha subrayado Pavón.

El Govern pide medidas urgentes al Gobierno español: despliegue efectivo de Frontex, más medios para policía y Guardia Civil, y políticas internacionales con países de origen. También ha vuelto a solicitar que Baleares sea excluida del reparto de menores migrantes no acompañados de Canarias, ya que actualmente acoge a 750 menores con servicios colapsados.

Pavón ha cuestionado la presencia de Frontex en las islas, afirmando que la propia agencia europea ha desmentido al delegado del Gobierno. El Govern ha pedido acceso a las hojas de vuelo, información que asegura no ha recibido.

La tragedia humanitaria es evidente. Mientras la ONG Caminando Fronteras cifra en 1.000 los fallecidos en las costas baleares, el Gobierno Nacional contabiliza solo 63. "El Mediterráneo se está convirtiendo en un verdadero cementerio", ha advertido Pavón.

El director general también ha criticado que España sea el único país que ha votado en contra del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, pidiendo alineación con Europa.