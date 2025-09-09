El Govern defiende el programa 'Alquiler Seguro', que solo ha sumado 53 viviendas en seis meses

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luís Mateo, ha defendido que el programa 'Alquiler Seguro' del Govern es "un buena iniciativa", aunque ha reconocido que le "gustaría" que hubiera más viviendas adheridas.

Así se ha expresado Mateo este martes en el pleno del Parlament, tras ser preguntado por el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, quien ha reprochado al conseller que hace diez meses que su grupo le pide cambios en el programa.

Además, ha recordado que Mateo aseguró que el programa permitiría la puesta a disposición de 3.000 para los residentes. "El problema no es que el conseller se equivoque, es que los mallorquines no se pueden permitir el lujo de que el Govern pierda el tiempo", ha reclamado.

"Estamos trabajando para ampliar las condiciones para mejorarlas y que más propietarios se animen", ha dicho Mateo, quien ha agregado que hay más de 50 viviendas adheridas con un precio "muy por debajo" del de mercado.

Igualmente, ante las críticas del PSIB a la gestión en vivienda, Mateo ha defendido que "aquello que fracasó fueron los ocho años de Govern de la izquierda". Así, ha reivindicado que 53 viviendas en seis meses es "mejor que cero en cuatro años".