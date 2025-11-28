El Govern defiende la cobertura de una plaza de chófer de Prohens tras una querella por prevaricación

LEER MÁS Prohens critica al Gobierno por el "centralismo" de la ley de vivienda

El Govern balear ha negado cualquier tipo de irregularidad en el procedimiento de cobertura de una plaza de chófer de la presidenta del Govern, Marga Prohens, tras una querella por prevaricación y tráfico de influencias contra la mano derecha de la líder del Ejecutivo en relación a este puesto.

Fuentes del Govern han indicado a Europa Press que, por el momento, no hay constancia de la querella que, según pública este viernes 'Diario de Mallorca', un conductor funcionario de carrera ha presentado contra el director de Gabinete de Prohens, Alejandro Jurado, acusándole de prevaricación y tráfico de influencias, por haberle apartado de su puesto para colocar a una persona afín a finales del año 2023.

Las mismas fuentes han reiterado que la cobertura de esta plaza de conductor en cuestión se hizo siguiendo el procedimiento ordinario.