política

El Govern defiende la cobertura de una plaza de chófer de Prohens tras una querella por prevaricación

El Govern balear ha negado cualquier tipo de irregularidad en el procedimiento de cobertura de una plaza de chófer de la presidenta del Govern, Marga Prohens

Europa Press

Palma |

Consolat de Mar
Consolat de Mar | Mallorcaweb

El Govern balear ha negado cualquier tipo de irregularidad en el procedimiento de cobertura de una plaza de chófer de la presidenta del Govern, Marga Prohens, tras una querella por prevaricación y tráfico de influencias contra la mano derecha de la líder del Ejecutivo en relación a este puesto.

Fuentes del Govern han indicado a Europa Press que, por el momento, no hay constancia de la querella que, según pública este viernes 'Diario de Mallorca', un conductor funcionario de carrera ha presentado contra el director de Gabinete de Prohens, Alejandro Jurado, acusándole de prevaricación y tráfico de influencias, por haberle apartado de su puesto para colocar a una persona afín a finales del año 2023.

Las mismas fuentes han reiterado que la cobertura de esta plaza de conductor en cuestión se hizo siguiendo el procedimiento ordinario.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer