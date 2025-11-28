El Govern cree que es "relativamente probable" que el techo de gasto caiga en el pleno pero continúa negociando con Vox

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha reconocido que es "relativamente probable" que el techo de gasto -que se vota el próximo martes en el Parlament- sea rechazado, aunque ha asegurado que continúa negociando con Vox. En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, Costa ha apuntado que las conversaciones con los de Santiago Abascal no avanzan porque el Govern no conoce sus exigencias para apoyar el techo de gasto.
Igualmente, ha afirmado que no se plantea "en absoluto" retirar el techo de gasto y, por otro lado, ha dicho que seguramente el PSIB votará en contra, después que no haya sido posible llegar a un acuerdo. Precisamente, sobre los socialistas, Costa ha explicado que el pasado martes se reunió con su portavoz, Iago Negueruela, cuya voluntad es solo negociar el techo de gasto. De su lado, para el Govern es necesario abrir la puerta a los presupuestos para continuar con las conversaciones.
De este modo, según el vicepresidente, no es posible llegar a un acuerdo ya que no sirve de nada aprobar el techo de gasto si luego no se pueden negociar los presupuestos para 2026. Asimismo, ha remarcado que la única exigencia de Vox era el calendario de cumplimiento de los acuerdos alcanzados para aprobar los presupuestos de 2025. En este sentido, el Govern está a la espera de conocer las condiciones de los de Abascal.
"El Govern necesitará un tiempo para ver si podemos o no cumplir con las condiciones", ha afirmado, para después volver a reiterar que el problema es que no conocen estas condiciones. Por otro lado, sobre la petición de Vox a la Delegación del Gobierno de que se publiquen los datos de delincuencia por nacionalidades, Costa ha subrayado que al Govern "no le parece mal" que se hagan públicos estos datos.
En este sentido, ha agregado que hay otras comunidades, como País Vasco o Catalunya, que ya lo han hecho. "No nos parece mal que la delegación los publique en función de la nacionalidad", ha apuntado.