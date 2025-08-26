El Govern califica de "incoherente" recibir menores ahora cuando Baleares podría tener que redistribuir en el futuro

LEER MÁS Baleares pide por carta al Gobierno que frene el reparto de 49 menores migrantes al archipiélago

El director general de Inmigración del Govern, Manuel Pavón, ha reiterado que el ejecutivo balear presentará un recurso contra el reparto de 49 menores migrantes que, según se ha filtrado, el Consejo de Ministros asignaría a las Islas. Pavón ha manifestado que la decisión se basa en la situación de "colapso" y "sobreocupación" que atraviesa el sistema de protección de menores en la comunidad. Según el director general, el Govern conoció la cifra de 49 menores "por la prensa", y ha lamentado que "ni delegación de gobierno ni el Gobierno de España nos está dando datos ni cómo se van a repartir, ni quiénes van a venir, ni en qué situación".

Pavón ha justificado el recurso aludiendo a las cifras actuales del sistema de protección de Baleares, que atiende a 682 menores migrantes no acompañados, lo que representa un 1.000% de sobreocupación de sus servicios y cuadruplica la cifra registrada en 2022. "Estamos colapsados. Los Consells insulares están colapsados. Estamos sobresaturados a un 1.000% de la capacidad", ha afirmado, añadiendo que "con estos datos es indigno que venga cualquier menor a las Baleares, porque van a estar en una situación que no se la merecen".

El director general ha matizado que el recurso no es contra todo el reparto de menores a nivel estatal, sino específicamente contra el cupo de 49 asignado a las islas, con el objetivo de demostrar que Baleares es "una comunidad autónoma solidaria". En respuesta a las críticas del presidente de Canarias, Pavón ha reconocido que la situación en las islas atlánticas es "peor", pero ha subrayado que los datos de Baleares "hablan por sí solos". En este sentido, ha señalado la incoherencia de recibir menores en un momento en que la comunidad autónoma podría tener que redistribuirlos en el futuro.

Pavón ha reiterado la falta de información por parte del Gobierno central, no solo en lo que respecta a los menores, sino también sobre las pateras que llegan a las costas baleares. El director general ha insistido en que su departamento desconoce el número de llegadas y ha señalado la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional. A pesar de la situación, ha asegurado que la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia está trabajando para gestionar el escenario que se presente, aunque el recurso sigue siendo la vía principal para evitar la acogida de nuevos menores.