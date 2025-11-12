El Govern balear planifica más de 7.000 viviendas asequibles para residentes

El Govern de les Illes Balears tiene actualmente en planificación más de 7.000 viviendas asequibles dirigidas a residentes dentro del plan de choque impulsado junto a ayuntamientos y el sector privado. Las medidas buscan aliviar la presión del mercado inmobiliario, en un contexto de creciente tensión política con el Gobierno de España tras las recientes amenazas cruzadas por la gestión de la vivienda en las islas.

Durante su intervención en la segunda sesión de las jornadas “El futuro de la vivienda. Nuevas soluciones en Baleares”, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, detalló los avances del plan de choque, que incluye los primeros proyectos residenciales estratégicos creados por la nueva ley de obtención de suelo. Según explicó, esta normativa permitirá desbloquear suelos urbanizables ya previstos y agilizar los plazos de tramitación.

De las más de 7.000 viviendas en tramitación, 4.300 proceden de la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, mientras que otras iniciativas contemplan la reconversión de locales comerciales (330 viviendas), el aprovechamiento de edificios inacabados (151) y los incrementos de altura (140). Además, el programa Construir para alquilar prevé cerca de 2.400 viviendas adicionales, impulsadas por el Govern y los ayuntamientos.

El Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) tiene en marcha proyectos que suman unas 900 viviendas protegidas, cifra que, según Mateo, seguirá creciendo con nuevas promociones y actuaciones. En paralelo, el programa Alquiler Seguro ha permitido adjudicar 60 viviendas con precios un 30% inferiores al mercado, la mayoría de unos 950 euros mensuales y superficies de 100 metros cuadrados.

Entre los proyectos estratégicos destacan los desarrollos de Son Güells y Son Puigdorfila, en Palma, que sumarán 1.868 viviendas de precio asequible, más de la mitad destinadas a residentes. También se han presentado iniciativas de rehabilitación y reconversión de espacios, como el antiguo cine Fantasio de Sóller, que albergará 11 viviendas públicas, o la recuperación del convento de los Mínims de Campos, donde se ubicará el futuro Centro de Investigación de la Arquitectura Tradicional de Baleares (Creatib).

Durante las jornadas, los representantes del Govern defendieron su estrategia de aumentar la oferta residencial frente a medidas de control de precios, que, según el director general de Vivienda, José Francisco Reynés, “han demostrado reducir la disponibilidad de pisos en alquiler”. En Baleares, recordó, las viviendas ofertadas reciben una media de 129 interesados en diez días, frente a los 444 de Barcelona, donde el mercado está más intervenido.“El objetivo es claro: más vivienda asequible para residentes”, subrayó el conseller Mateo, quien pidió dejar a un lado “el ruido partidista” y aseguró que los primeros resultados del plan “ya muestran su potencial”.