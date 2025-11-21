El Govern balear apuesta por los convenios con empresas privadas para alumnos de FP

Estos días en Palma se habla de talento y formación gracias a la feria del talento, organizada por ESERP Business School, la "Talent Fair" que este jueves, 20 de noviembre, ha celebrado su 35ª edición. De hecho, han acudido a la cita más de 200 estudiantes de grados, MBA y máster, de dentro y fuera de la escuela de negocios con sede en Palma.

Sin embargo, la feria del talento empuja a reflexionar sobre el valor de la formación y los ciclos formativos, en palabras de la directora general de Formación Profesional y Orientación Educativa, Isabel Salas, en los micrófonos de Onda Cero. La alto cargo de la conselleria de Educación ha visitado las instalaciones de ESERP para ver las "dinámicas" del centro a la hora de acercar a alumnos y empresas.

De hecho, el Govern pretende fomentar las prácticas en empresas privadas entre alumnos de primer curso de Formación Profesional con convenios bilaterales con las propias empresas: "Es el caso de un hotel familiar de Playa de Palma con el que hemos suscrito un convenio para los estudiantes", cuenta Salas después de visitar la "Talent Fair". De hecho, los perfiles más demandados siguen siendo los que acaban trabajando para la industria turística, pero "hay un alto porcentaje de inserción laboral" entre las profesiones relacionadas con la sanidad, transporte, construcción e industria agroalimentaria.