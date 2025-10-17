El Govern apreba un techo de gasto récord de 6.924 millones para los presupuestos de 2026

El Consell de Govern ha aprobado este viernes un techo de gasto de 6.924,2 millones de euros, con un incremento de 361,3 millones más respecto al pasado ejercicio.

La aprobación del techo de gasto no financiero, paso previo a la elaboración de los Presupuestosautonómicos de 2026, tiene lugar algo más de una semana después de que lo anunciara la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante el Debate de Política General.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha señalado en rueda de prensa que el techo de gasto más alto de la historia de Baleares permitirá desarrollar las políticas necesarias para la transformación del modelo económico, además de reforzar los servicios públicos y responder a las necesidades de los ciudadanos.

En lo que va de legislatura, el techo de gasto se ha incrementado en casi 1.000 millones de euros. “¿Esto es un milagro?”, se ha preguntado el conseller. “No”, ha respondido él mismo a continuación, atribuyendo al incremento de la actividad económica la posibilidad de, bajando impuestos, poder ejecutar los presupuestos con superávit.

Costa ha destacado igualmente que, por tercera vez, el Ejecutivo autonómico plantea un escenario de déficit cero. “Es una satisfacción para este Govern”, ha afirmado.

El techo de gasto, ha explicado, se ha aprobado con la previsión de mantener las normativas tributarias y sin tener en cuenta posibles cambios en el Impuesto de Turismo Sostenible o el canon de saneamiento, lo que no excluye que se puedan incluir, durante la tramitación de los presupuestos y si el Parlament lo aprueba, futuras modificaciones en estas materias.