El Gobierno pide a plataformas digitales que retiren los anuncios de 2.373 pisos turísticos ilegales en Baleares

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado 2.373 pisos turísticos ilegales en Baleares a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos.

Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales, según ha señalado el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez en nota de prensa.

Ahora, las distintas plataformas deberán retirar los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

Los municipios baleares con mayor número de solicitudes rechazadas son Ciutadella (299 solicitudes revocadas), Sant Josep de Sa Talaia (178) y Santa Margalida (133). A estos les siguen Santanyí, con 117; Es Mercadal, con 96; y Palma, con 54.

Según ha destacado el Ministerio, España ha sido el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos.

Así, a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código.

Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75 por ciento) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3 por ciento).

Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.

Con el registro y la Ventanilla Única Digital, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez busca "preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades".

SÁNCHEZ REIVINDICA "GOBERNAR PARA LA GENTE"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este lunes van a revocar y quitar del Registro Único de Arrendamientos 53.000 viviendas, "que pretenden convertirse en alquileres vacacionales o turísticos", para que pasen a ser "alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de este país".

En un mitin en Málaga, ha defendido que "eso es gobernar para la gente, que es lo que hace el PSOE cuando tiene el honor de liderar instituciones", asegurando además que están "desarrollando una nueva política de vivienda frente a la perspectiva, a la aproximación neoliberal que ha imperado en la política de vivienda durante estos últimos cuarenta y tantos años de democracia".

Así, ha argumentado que el PSOE, con él en el Gobierno, ha aprobado "por primera vez en los más de 40 años de la historia de la democracia, la ley de vivienda, que permite no solamente a los propietarios de viviendas sino también a las comunidades autónomas ejercer palancas para reducir el precio de la vivienda, para construir vivienda oficial y vivienda protegida para los jóvenes". "Eso es lo que estamos haciendo", ha subrayado.