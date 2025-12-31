El Gobierno no confirma los datos de Caminando Fronteras pero reconoce 63 fallecidos en la ruta balear

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha manifestado que "no puede confirmar" los datos recogidos por la organización Caminando Fronteras sobre la ruta migratoria del norte de África hacia Baleares pero ha indicado que los "respeta" y ha corroborado el fallecimiento de 63 personas en este trayecto.

Así ha respondido el representante del Ejecutivo central en el archipiélago al ser consultado en la rueda de prensa de balance de 2025 por las cifras difundidas por la entidad, que este lunes calculaban que 1.037 personas habrían perdido la vida en el intento de llegar a las costas baleares durante este 2025. Inicialmente, Rodríguez ha citado el informe de Caminando Fronteras pero al preguntarle por la cantidad de muertos ha apuntado que el Gobierno no puede dar un número más allá de los cuerpos que se encuentran en las aguas de Baleares, puesto que "desconocen" la cantidad de pateras que realmente salen desde Argelia.

Así, ha indicado que los servicios de emergencias reciben llamadas de conocidos de los migrantes días después de su salida desde el punto de origen y es cuando se activan los medios para encontrarles, como los de Salvamento Marítimo o Frontex --que ha subrayado que actúa desde febrero de este mismo año--. En ese sentido, Rodríguez sí ha puntualizado que la migración es un "drama" en el que se pierden muchas vidas", que está promovido por "mafias que hay que combatir" y que recurren a el personas en busca de un "futuro digno que no encuentran en países como Sudán, Somalia o Mali".

Durante su intervención, ha hecho una referencia específica a la gestión de la migración, en un año en el que han aumentado las llegadas un 24,5% con respecto a 2024 --hasta rondar los 7.300 migrantes--, con un "notable incremento" de la presencia de perfiles vulnerables entre los migrantes, que motivó la declaración de emergencia por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Otro de los argumentos que ha tratado de rebatir el delegado, es que Baleares era la "mayor puerta de entrada" de migrantes a España y Europa, para lo que ha aportado datos como que en Canarias este 2025 se habrían superado los 17.500 migrantes, en Italia los 63.000 o en Creta los 18.000.

De este modo, ha relatado que este 2025 se aprobó la dotación de 6,7 millones de euros para las nuevas instalaciones de acogida a las personas en tránsito en los puertos de Palma e Ibiza, y el módulo para la custodia policial de La Savina en Formentera, junto con otras medidas de refuerzo de los efectivos policiales y de Salvamento Marítimo.Entre ellas, se ha referido a la incorporación reciente del patrullero oceánico 'Duque de Ahumada' de la Guardia Civil, el más grande y avanzado de su historia, diseñado para la vigilancia, la lucha contra el narcotráfico y el rescate en alta mar, y la mejora de los recursos de vigilancia y detección, gracias a una inversión, con carácter de urgencia, del Ministerio del Interior de 3,3 millones de euros.

Rodríguez ha puesto en valor la labor "intensa y profesional" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Salvamento Marítimo, Cruz Roja y todas las instituciones y entidades que colaboran en los operativos y que "han posibilitado que, al tiempo que se cumple con lo que dicta la ley, se garantice un trato digno hacia estas personas que huyen de situaciones personales dramáticas, que los llevan a arriesgar sus vidas". De hecho, la crisis migratoria en Baleares ha llevado Interior a prolongar hasta finales de octubre la habitual campaña de refuerzo de los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en las islas. Por estos motivos, ha recalcado "no se puede afirmar" que el Gobierno "abandona" a Baleares ante el reto migratorio.

Acerca de la incidencia que haya podido tener la reciente visita a Argelia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la reducción del número de llegadas, ha destacado que la migración es un fenómeno "voluble" con "muchos factores". Rodríguez ha remarcado que el Gobierno central trata de atenderla en "todas las direcciones" y una de ellas es en los países de origen. Por tanto, ha sostenido que no se puede hacer una "atribución directa" de esta visita a la disminución del flujo migratorio pero ha matizado que se trabaja para evitar una "migración irregular" en la que se pierden vidas en el Mediterráneo y conseguir una migración "circular y segura". Del mismo modo, ha mostrado su "confianza" en que las negociaciones con Argelia puedan mejorar la colaboración para "luchar contra las mafias que se lucran de la desesperación de los migrantes".

INSTALACIONES "DIGNAS" EN SON TOUS

También se ha preguntado a Rodríguez por la declaración de proyecto de interés autonómico, por parte del Govern, de la remodelación del antiguo cuartel de Son Tous para la acogida de menores por parte del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.

Para ello, ha explicado que el Gobierno central ha aportado cerca de siete millones de euros para la acogida de estos menores pero con el objetivo de hacerlo en clave de "integración social y educativa" de los menores. Rodríguez ha aclarado que "desconoce" cómo serán las unidades de acogida que habrá en Son Tous pero ha expresado que espera que sean "dignas", de "larga duración" y con la "capacidad de integración que merecen los menores".