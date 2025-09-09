Política

El Gobierno central deniega a Baleares la contingencia migratoria

El Gobierno central ha rechazado la solicitud del Govern para acogerse a la contingencia migratoria, una decisión que la presidenta Marga Prohens ha criticado, calificándola de "racismo institucional". Prohens ha afirmado que el Ejecutivo balear recurrirá a todas las vías disponibles para frenar la llegada de menores migrantes no acompañados, en un contexto en el que se han superado las 5.000 llegadas a las costas de las islas este año.

Europa Press

Illes Balears |

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Consolat de Mar.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Consolat de Mar. | CAIB

El Gobierno central ha denegado que Baleares se pueda acoger a la contingencia migratoria, tal y como había solicitado el Govern autonómico la semana pasada.

Así lo ha dicho este martes la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, en el pleno del Parlament, en el que ha asegurado que el Govern "recurrirá a todas vías" a su alcance para frenar el reparto de menores migrantes no acompañados.

"Para el Gobierno no es suficiente que los centros de menores estén al 1.000 por ciento de sobreocupación, quieren más, con menos dignidad", ha criticado Prohens, zanjando que "esto es racismo institucional".

La líder del Ejecutivo ha defendido que su Ejecutivo "hace tiempo que ha pasado de las palabras a los hechos" en materia de migración, dentro de sus competencias, y ha recordado las reclamaciones al Gobierno de incrementar los efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, combatir las mafias y recuperar la colaboración con Argelia.

Sobre la contingencia migratoria, ha lamentado que el Govern haya recibido la denegación el mismo día que se superan las 5.000 personas llegadas a las costas baleares en lo que va de año.

