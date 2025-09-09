El Gobierno central deniega a Baleares la contingencia migratoria

LEER MÁS 200 migrantes son rescatados en Baleares después de llegar en diferentes pateras este lunes y martes

El Gobierno central ha denegado que Baleares se pueda acoger a la contingencia migratoria, tal y como había solicitado el Govern autonómico la semana pasada.

Así lo ha dicho este martes la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, en el pleno del Parlament, en el que ha asegurado que el Govern "recurrirá a todas vías" a su alcance para frenar el reparto de menores migrantes no acompañados.

"Para el Gobierno no es suficiente que los centros de menores estén al 1.000 por ciento de sobreocupación, quieren más, con menos dignidad", ha criticado Prohens, zanjando que "esto es racismo institucional".

La líder del Ejecutivo ha defendido que su Ejecutivo "hace tiempo que ha pasado de las palabras a los hechos" en materia de migración, dentro de sus competencias, y ha recordado las reclamaciones al Gobierno de incrementar los efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, combatir las mafias y recuperar la colaboración con Argelia.

Sobre la contingencia migratoria, ha lamentado que el Govern haya recibido la denegación el mismo día que se superan las 5.000 personas llegadas a las costas baleares en lo que va de año.