El gerente del Ibanat: "Baleares ha tenido suerte en la meteorología y ha hecho los deberes en prevención de incendios"

Baleares ha esquivado los grandes incendios que se han sufrido este verano en la Península, gracias a una buena climatología, así como al trabajo de prevención realizado en invierno. Así lo ha defendido en una entrevista concedida al programa 'Más de Uno Mallorca', con Elka Dimitrova, el gerente del Ibanat, Tomeu Llabrés.

En lo que llevamos de año, se han registrado 62 incendios, que han dejado algo más de 29 hectáreas quemadas, según el Instituto Balear de la Naturaleza, que también pide "no bajar la guardia", ya que la campaña antincendios continúa hasta el próximo 15 de octubre.

El gerente del Ibanat, Tomeu Llabrés, ha asegurado que "Baleares ha hecho los deberes en cuanto a prevención", subrayando que, en dos años, "la zona de cortafuegos en el archipiélago se ha duplicado", pasando de 100 a 200 hectáreas, según ha avanzado en el programa 'Más de Uno Mallorca'.

El gerente del Ibanat también ha asegurado en Onda Cero, que, este año, "el 98 por ciento de los incendios se han extinguido siendo conatos", gracias a un plan autonómico que contempla "una rápida respuesta" y una "coordinación de medios aéreos entre islas".

Precisamente, este año "el Govern ha ampliado la contratación del personal de refuerzo de verano hasta final de año", aunque la campaña de riesgo de incendios termine el próximo 15 de octubre.