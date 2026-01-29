La Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca genera un impacto mediático de más de 52 millones de euros

La Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca no solo inaugura el calendario ciclista internacional, sino que se consolida como uno de los principales motores económicos de Mallorca en temporada baja. Así lo ha subrayado Gabriel Llobera, director de Marketing y Comunicación de Garden Hotel Group, durante una entrevista en Onda Cero Mallorca emitida desde Alcúdia, en el marco de la prueba ciclista.

Según ha explicado Llobera, solo durante los días de competición, entre el 28 de enero y el 1 de febrero, Garden Hotel Group ha generado alrededor de 3.000 estancias hoteleras para dar alojamiento a equipos masculinos y femeninos, personal técnico y organización. “En total suman 3.000 estancias que acogemos entre el 28 de enero y el 1 de febrero, durante las dos pruebas, tanto la masculina como la femenina”, ha asegurado en Onda Cero.

Para poder atender esta demanda, el grupo hotelero ha abierto tres establecimientos en Playa de Muro y Puerto de Alcúdia, alcanzando prácticamente el cien por cien de ocupación. “Hace años que intentamos montar alguna promoción para que aficionados puedan venir a vivir la Challenge desde dentro, pero no somos capaces, porque con los propios ciclistas llenamos los tres hoteles”.

Más allá de la propia competición, Gabriel Llobera ha puesto el foco en el peso del cicloturismo para la economía de la isla. “Solo en Mallorca calculamos que nos visitan de media unos 200.000 cicloturistas al año, que generan alrededor de 300 millones de euros en alojamiento, restauración y oferta complementaria”, ha explicado el director de marketing del grupo hotelero, destacando que se trata de un turismo de calidad que contribuye a la desestacionalización.

El director de Marketing y Comunicación de Garden Hotel Group también ha resaltado el retorno en términos de visibilidad que supone la Challenge Ciclista Mallorca. “El impacto mediático de la prueba lo valoramos en unos 52 millones de euros, gracias a las apariciones en radio, televisión y medios de comunicación nacionales e internacionales”, ha señalado.

Llobera ha defendido la apuesta del grupo por el ciclismo como un patrocinio estratégico. “Es una apuesta enorme por un segmento que nos permite diversificar, abrir hoteles fuera de verano y apostar por un turismo que respeta el destino y pone en valor Mallorca más allá de las playas”, ha asegurado. En este sentido, ha destacado que el cicloturismo permite descubrir “el interior de la isla, los pueblos, la Serra de Tramuntana y el Llevant”.

Finalmente, ha subrayado que eventos como la Challenge son claves para mantener la actividad económica en invierno. “Puede dar vértigo mantener la planta hotelera abierta en esta época, pero precisamente por eso son tan importantes pruebas como esta y todo lo que supone el segmento cicloturista”, ha concluido.

Onda Cero Mallorca, emisora oficial de la Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca, ha acompañado un año más a la prueba con una programación especial desde Alcúdia, reforzando su compromiso con uno de los eventos deportivos y turísticos más relevantes del calendario balear.